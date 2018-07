Londres 2012: Organizadores recrutam 13 mil voluntários para semear jardins

Os organizadores dos Jogos Olímpicos recrutaram 13 mil jardineiros voluntários para inspirar suas comunidades a semear e cuidar de jardins e hortas perto dos locais dos eventos dos jogos e também em casas e locais de trabalho.

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos lançou a iniciativa chamada "Garden for Games" ("Jardine para os Jogos", em tradução livre), estimulando os britânicos a plantar flores e verduras nas cores olímpicas. Entre as recomendações do "Garden for Games" está também o de semear em vasos nas janelas plantas em vermelho, branco e azul, representando também a bandeira britânica.

As últimas sementes foram lançadas pelos voluntários para criar os espaços floridos o entorno do Parque Olímpico de Londres.

Um dos voluntários é Philip Turvil, um líder local da cidade de Coventry, região central da Inglaterra, e especialista em jardinagem que já afirmou que o tempo instável dos últimos meses na Grã-Bretanha não vai atrapalhar a iniciativa.

"Tem feito um pouco de frio nas últimas semanas e está escuro, mas tivemos um ótimo mês de março, quente, então, no geral, vai equilibrar", disse.

"Maio é um ótimo momento para seguir em frente. Abobrinhas, beterrabas e alface ainda podem ser plantadas e vão ter colheita a tempo dos jogos", disse.

O clima tem sido problemático na Grã-Bretanha. O mês de abril foi o mais chuvoso em mais de um século, depois da pequena onda de calor registrada em março. Mas, para Turvil, isto não deve ser um problema para os jardins.

"Flores e verduras são muito boas em tirar o atraso (causado pelo clima adverso), então não vemos problemas para as Olimpíadas", disse.

Guias

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos está aconselhando os britânicos sobre como transformar jardins particulares e públicos, além dos jardins de escolas e em volta de locais de trabalho.

"Estes são os locais que mostram o apoio aos Jogos", disse Turvil.

"Frutas e verduras unem as pessoas. Você não precisa de muitas habilidades para fazer isso", acrescentou.

O comitê publicou guias para os interessados, explicando como se transformar em um líder local dos jardineiros e também como plantar flores e verduras.

Além disso, o comitê também está acabando de preparar o Parque Olímpico para os jogos que começam em julho.

A área verde em volta do parque tem o tamanho de dez campos de futebol e foram necessários mais de dois anos de testes para aprontar esta área.

Cerca de 4 mil árvores, 300 mil plantas de pântano e outras 150 mil plantas e arbustos e mais de 15 mil metros quadrados de gramados foram plantados.

Além das plantas, foram instalados mais de 250 bancos e 3.300 cadeiras no parque. A região também servirá como um novo habitat para vários tipos de sapos, lagartos, aves e morcegos.

Durante o inverno e a primavera no Hemisfério Norte os jardineiros lutaram para manter as plantas, embrulhando árvores e fazendo podas, tudo para garantir que a área fique pronta e florida em julho.

O presidente do comitê organizador, Sebastian Coe, disse que esta área verde não será apenas para os visitantes do Parque Olímpico, mas também ficará como uma herança para "as próximas gerações".