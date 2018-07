Londres 2012: Veja bastidores do treino da seleção de basquete

A seleção masculina de basquete chegou na segunda-feira a Londres para competir em sua primeira Olimpíada em 16 anos.

O pivô Tiago Splitter registrou, a pedido da BBC Brasil, os bastidores da equipe, que treinou no Brasil antes de viajar aos EUA e à França para amistosos e, em seguida, à Grã-Bretanha, para se preparar para os Jogos.

Os jogadores costumam fazer musculação pela manhã e treinos táticos durante a tarde.

Splitter disse à BBC Brasil que as proteções nos tornozelos são indispensáveis, antes de cada treino e cada jogo, para prevenir torções.

Exercícios com uma almofada de ar também são importantes, para trabalhar o equilíbrio e fortalecer os músculos do tornozelo e do joelho.