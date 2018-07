Londres 2012: Vitória do Brasil sobre britânicos é último teste para futebol

Uma seleção brasileira rápida no ataque, com bastante posse de bola e com um craque que desequilibra. Esses foram os principais destaques da seleção brasileira no último teste antes dos Jogos Olímpicos de Londres, em amistoso disputado nesta sexta-feira em Middlesbrough, cidade no norte da Inglaterra.

O Brasil venceu por 2 a 0 e com facilidade a Grã-Bretanha, equipe que foi montada às pressas para o torneio olímpico. Os brasileiros se aproveitaram da falta de entrosamento da seleção da casa e dominaram toda a partida. Os dois gols - de Sandro e Neymar - saíram no primeiro tempo.

O atacante Neymar foi um dos destaques do Brasil e desequilibrou o jogo dando o passe para o primeiro gol e ao marcar o segundo, de pênalti. Mas ele sofreu com as vaias dos torcedores britânicos, irritados com o hábito do jogador de cair em campo.

Confira no vídeo alguns dos destaques do amistoso do Brasil e o que eles revelam sobre a seleção que vai tentar conquistar o primeiro ouro olímpico do futebol. A seleção entra em campo em Cardiff, no País de Gales, na próxima quinta-feira contra o Egito. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.