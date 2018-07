Londres abriga mostra fotográfica de atletas nus

Uma galeria em Londres exibe, a partir desta quinta-feira, uma mostra fotográfica com 30 retratos de atletas nus. A exposição Champions - Portraits by Anderson & Low (Campeões - retratos de Anderson & Low) , traz imagens capturadas pelos fotógrafos Jonathan Anderson e Edwin Low para apoiar a Fundação Elton John contra a Aids. O projeto tem como objetivo ajudar a organização a desenvolver ações que ajudem na conscientização sobre a doença. Nas fotografias em preto em branco, os atletas foram retirados de seus ambientes esportivos e transportados para um estúdio. Com isso, os fotógrafos pretendiam isolá-los de sua identidade esportiva e enfatizar "o poder das formas humanas" e retratar os atletas sob uma nova perspectiva. A nudez nos retratos é simbólica, ilustrando a beleza do corpo e sua valentia ao mesmo tempo em que retrata sua vulnerabilidade e humanidade. Atletas de várias modalidades participaram do projeto, como o jogador de futebol Thierry Henri, a tenista Venus Williams e o jogador de rugby britânico Matt Dawson. A mostra fica em exposição na National Portrait Gallery até janeiro de 2009. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.