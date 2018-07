Londres convoca embaixador de Israel

"O passaporte britânico é um documento importante que deve ser utilizado com cuidado", disse Brown. O líder britânico afirmou que é preciso averiguar "o que realmente ocorreu, como ocorreu e por que ocorreu". Londres deverá investigar como foram obtidos os nomes, os números de passaporte e as datas de nascimento de seis cidadãos britânicos que tiveram suas identidades utilizadas pelo grupo acusado de ter matado Mabhouh.

A polícia de Dubai divulgou na terça-feira fotos e informações sobre 11 supostos integrantes do grupo que assassinou o líder do Hamas em Dubai. Segundo o jornal The New York Times, o grupo teria 17 integrantes, dos quais 6 ainda não foram identificados. Os assassinos teriam usado passaportes europeus, além de perucas e barbas postiças para entrar no país. Além dos seis passaportes britânicos, também foram usados três passaportes irlandeses, um passaporte alemão e um passaporte francês.

PARTICIPAÇÃO DO MOSSAD

O Hamas culpou o Mossad, serviço secreto de Israel no exterior, pelo assassinato de Mabhouh. O ministro de Relações Exteriores israelense, Avigdor Lieberman, continuou insistindo ontem que não há provas de envolvimento do país no caso.

Não foi a primeira vez que o uso de passaportes britânicos foi vinculado a uma suposta operação do Mossad. Nos anos 80, oito identidades britânicas falsas foram encontradas com documentos que as vinculavam a Israel em uma cabine de telefone na Alemanha.

O incidente fez com que o Ministério de Relações Exteriores da Grã-Bretanha convocasse o embaixador israelense em Londres e fez com que o governo de Israel se comprometesse a não falsificar novamente documentos britânicos para suas operações secretas.

Nos anos 70, Londres também protestou perante Israel depois de uma agente do Mossad utilizar um documento falso para viajar para o Líbano e assassinar o líder palestino acusado de organizar o atentado dos Jogos Olímpicos de Munique em 1972.