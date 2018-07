Londres é a cidade mais cara para se comer fora, diz guia

Londres é a cidade mais cara do mundo para se comer fora, de acordo com um levantamento do guia de restaurantes Zagat, que comparou refeições em algumas das principais capitais do mundo. Em média, um jantar na capital britânica fica em 39,09 libras esterlinas (cerca de R$ 153), segundo o levantamento. Uma refeição na capital da França, Paris, já sai a 35,37 libras (R$ 138). Em terceiro lugar, vem Tóquio, no Japão, onde comer fora custa, em média, cerca de R$ 137. Entre os grandes centros urbanos, Nova York aparece disparada como a cidade em que as refeições saem mais em conta: cerca de R$ 75. A média de preços foi obtida a partir de um levantamento realizado pela Zagat entre consumidores, que avaliaram preços e refeições que incluíam entrada, prato principal e sobremesa, além de uma taça de vinho. Entre os 20 restaurantes mais caros da cidade mais cara da lista, Londres, foi registrado um aumento de 6,1% no preço das refeições no último ano, que saltaram para uma média de 87,90 libras esterlinas, ou seja, mas de R$ 340. O título de mais caro da cidade fica com o 68 Royal Hospital Road, do renomado chef Gordon Ramsay, o único restaurantes da capital britânica a conquistar três estrelas no prestigiado guia Michelin. Para degustar um jantar preparado por Ramsay, o londrino precisa estar disposto a investir R$ 415, em média. Curiosamente, o restaurante mais votado pelos consumidores não foi o de Ramsay, mas o Chez Bruce, onde um "menu britânico" sai por R$ 221, quase R$ 200 a menos que o segundo colocado, pilotado por Ramsay. A pesquisa da Zagat indica também que - talvez por isso mesmo - os londrinos são os que menos saem para comer nas grandes cidades. A média de Londres é de 2,5 vezes por semana, comparada às 2,9 vezes dos parisienses e 3,6 vezes dos nova-iorquinos. Neste quesito, os campeões são os moradores de Tóquio, que saem para comer dia sim, dia não, de acordo com a Zagat. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.