Londres estuda 'escudo de mísseis' e testa segurança para Olimpíadas

LONDRES - A cidade de Londres fará uma série de testes de segurança nesta semana em preparação para os Jogos Olímpicos, que começam no final de julho. As autoridades também anunciaram que estudam cinco locais para a instalação de mísseis terrestres, que serviriam de escudo para a cidade no caso de algum ataque aéreo.

O teste de segurança começará na quarta-feira e terá oito dias de duração. Durante o período, serão testados mecanismos de defesa na terra, na água e no ar. "A maior parte do exercício será feita diante de todo o público, e eu espero que tenha o efeito secundário de reafirmar ao povo britânico que todo o possível está sendo feito para garantir a segurança dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos", disse o secretário de Defesa do governo britânico, Philip Hammond.

"O apoio aos Jogos Olímpicos é uma tarefa importante para as forças de segurança em 2012, e este exercício pretende forçar nossa equipe e nossos sistemas ao limite, para garantir que estejamos preparados para o desafio", disse.

O Ministério da Defesa ressaltou que ainda não decidiu se instalará de fato os mísseis terrestres. No entanto, cinco localidades já foram anunciadas para abrigá-los: dois no leste, um no nordeste e um no sudeste de Londres. No leste, os locais são o Lexington Building, na comunidade de Tower Hamlets, e a torre de Fred Wigg Tower, em Waltham Forest. No nordeste, o local escolhido é Barn Hill, na região de Epping Forest. Já no sudeste, os mísseis seriam instalados em Blackheath Common e Oxleas Wood.

'Alto nível político'

O comandante Nick Parker, que está participando da organização da segurança dos Jogos, disse que a decisão será tomada "no mais alto nível político" do país. Segundo ele, o exercício, que começará nesta quarta-feira, será fundamental para que se possa decidir a questão.

O exercício envolverá manobras navais e aéreas em diversas partes não só de Londres, como também no litoral da Inglaterra. O navio de guerra HMS Ocean, portando diversos helicópteros Royal Navy Lynx, será enviado para a região de Greenwich, no rio Tâmisa, no leste de Londres. A marinha também enviará o HMS Bulwark para os portos na baía de Weymouyth e Portland, no litoral sudoeste da Inglaterra, a 200 quilômetros da capital britânica.

Caças RAF Typhoon serão posicionados em Northolt, vizinhança no oeste de Londres. Já a região de Ilford, no leste da cidade, abrigará helicópteros RAF Puma.

