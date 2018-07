Londres inaugura Estádio Olímpico: conheça 10 fatos sobre ele

Cerca de 75 mil pessoas compareceram neste sábado para a inauguração do Estádio Olímpico de Londres, na região de Strattford.

A segurança foi reforçada para a entrada do público, com procedimentos similares aos dos aeroportos.

Os organizadores afirmaram que os eventos deste sábado, nos quais estudantes e portadores de deficiência participaram de provas, foram um excelente ensaio para a Olimpíada 2012.

Veja abaixo dez fatos sobre o Estádio Olímpico de Londres, uma das construções mais modernas da capital britânica

É flexível

A capacidade de 80 mil expectadores pode ser reduzida para 25 mil pessoas, se o anel superior for desmontado.

O futuro do estádio ainda está indefinido. O processo de licitação futura está se mostrando controverso.

A Comissão Europeia recebeu uma reclamação de um dos pretendentes a respeito do processo.

Não é o primeiro Estádio Olímpico da cidade...

... mas o segundo. O Grande Estádio, erguido para os Jogos de 1908, custou 60 mil libras. O atual estádio custou cerca de meio milhão de libras.

O estádio no bairro de Shepherd's Bush foi demolido em 1985. Em seu lugar foi construído o prédio de White City da BBC.

Ele tem uma 'capa' controversa

A estrutura do edifício será revestido de uma 'capa' feita de pedaços de tecido, com 900 m de comprimento e 20m (67 pés) de altura.

Os painéis de 2,5 m de largura se viram até 90 graus para permitir que os espectadores passem por entre eles a caminho do estádio.

Sua construção causou polêmica. A indústria química Dow Chemical concordou em financiar a estrutura após o governo desistir de fazê-lo em 2010.

Mas a empresa foi criticada por suas ligações com a empresa que executou a a fábrica de pesticidas de Bhopal, na Índia, onde ocorreu um dos piores desastres industriais, em 1984.

O teto é de plástico

A escolha do material (em vez de aço) foi para reduzir custos e impacto ambiental em uma estrutura que deve ser desmontada.

Outras características "verdes" do estádio incluem o uso de aço leve e a coleta de água da chuva.

As lojas ficam fora

Todos os bares, lojas de alimentos, centros de informação e pontos de venda foram agrupados fora do estádio em "vilas".

São estruturas temporárias que podem ser removidas quando necessário, tornando os serviços dentro do estádio e, portanto, as exigências para seu projeto, muito mais simples.

Há banheiros fixos dentro do estádio e outros nas vilas.

Preto e branco e a cores

O design em preto e branco dos assentos do estádio é baseado nos fragmentos irregulares do logotipo desta edição dos Jogos e também vista no reverso das medalhas.

Há também uma "roda de cores". Os tons de rosa, azul, verde e laranja podem ser vistos em diversos pontos do estádio.

Cavar, cavar...

Foram retiradas 800 mil toneladas de solo para a sua construção.

Luzes, câmera

Os holofotes acima do estádio foram ligados oficialmente pela primeira vez em dezembro de 2010.

No topo do telhado existem 14 torres de iluminação, alcançando 70m acima da área de esportes.

Eles suportam 532 luzes individuais.

Feito para festa

O projeto tem características específicas que vão ser usadas nas cerimônias de abertura e encerramento da olimpíada.

No topo do estádio, tripés são fixados para o anel de compressão - o círculo exterior de aço que roda em torno do topo.

Eles suportam os cabos que ligam todo o edifício para permitir que os cenários e o palco para a cerimônia de abertura "voem" com o céu de fundo.

Normalmente, este tipo de estrutura em estádios seria aparafusada, mas o local foi construído com bases projetadas para tirar a tensão.

Cada cabo suporta o peso de 34 ônibus de dois andares.

Nenhum estádio é uma ilha ...

Mas este foi construído em uma.

O estádio está no extremo sul do Parque Olímpico entre rios e afluentes.

O acesso ao local é por meio de seis passarelas ao redor do perímetro.

Os ingressos serão verificados nas pontes, dando aos portadores o acesso a todo o local.

