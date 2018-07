Londres lança programa de aluguel de bicicletas públicas

Um programa de aluguel de bicicletas públicas começou a operar nesta sexta-feira na capital britânica, Londres.

Até agora, mais de 11 mil pessoas se registraram para usar as cinco mil bicicletas que estão sendo disponibilizadas em estações especiais em vários locais da cidade.

A organização Transport for London (TfL), que coordena o transporte da capital, disse que mais de 12.450 chaves foram entregues para que os londrinos que se cadastraram possam destrancar as bicicletas deixadas em mais de 330 estações.

Várias pessoas pediram mais de uma chave. Os ciclistas precisam ativar as chaves pela internet ou pelo telefone para poder retirar as bicicletas.

As chaves custam 3 libras (R$ 8) e o aluguel das bicicletas varia de uma libra (R$ 2,7) por uma hora de uso até 50 libras (R$ 137) por 24 horas.

A TfL e a operadora Serco, que coordena o programa, esperam expandir o aluguel das bicicletas para usuários não registrados em um mês.

O programa foi oficialmente lançado no parque Jubilee, na região londrina de South Bank, pelo prefeito Boris Johnson.

As estações que abrigam as bicicletas serão localizadas nos bairros de Camden, City of London, Hackney, Islington, Lambeth, Kensington and Chelsea, Southwark, Tower Hamlets, Westminster e em vários parques da cidade.

A TfL espera chegar a seis mil bicicletas e 400 estações até o fim do ano.