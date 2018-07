Londres lidera alta de remuneração de profissionais de bancos Mais de 3.500 profissionais do mercado bancário na Europa receberam 1 milhão de euros (1,4 milhão de dólares) ou mais no ano passado após um grande salto em todo o continente e na Grã-Bretanha, que teve 12 vezes mais profissionais com alta remuneração do que qualquer outro país.