Londres põe 6 milhões de ingressos à venda para jogos de 2012

Começam a ser vendidos nesta terça-feira os ingressos para os Jogos Olímpicos de 2012, em Londres. Um total de 6,6 milhões bilhetes estão disponíveis.

Os preços para os jogos de 2012 oscilam de 20 libras a 2012 libras (cerca de R$ 53 a R$ 5.380). Ingressos para eventos que recebam um número de pedidos maior do que a capacidade de público serão distribuídos por sorteio.

Na segunda-feira à noite, os organizadores da competição inauguraram um relógio eletrônico de 6,5 metros em Trafalgar Square, uma praça na região central de Londres, que fará uma contagem regressiva até o início do torneio, no dia 27 de julho.

O presidente do comitê organizador da Olimpíada, Sebastian Coe, afirmou que os preços dos ingressos têm valores em conta.

Festa em Trafalgar Square contou com presença de atletas e do prefeito

''Sim, os ingressos para os grandes eventos serão sempre ingressos para grandes eventos, mas há plenas oportunidades de se ver os grandes astros em locais que estão oferecendo preços mais baixos.''

Os organizadores disseram também ter feito todo o possível para evitar que o site dos jogos, onde os ingressos estão sendo vendidos, fique sobrecarregado.

Por isso, optaram por uma janela que permitirá a venda de ingressos para a competição desde esta terça-feira até o dia 26 de abril.

Também é possível comprar ingressos usando formulários de papel, que estão incluídos no guia oficial de ingressos da competição. Os guias oficiais podem ser encontrados em agências dos bancos Lloys TSB na Inglaterra e no País de Gales, ou no Bank of Scotland, na Escócia, ou ainda em livrarias da Irlanda do Norte, entre os dias 15 de março e 25 de abril deste ano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.