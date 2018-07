Londres reforça em 40% policiamento da maratona

Um suspeito por cometer o atentado foi morto em confronto com a polícia na madrugada de sexta-feira, e outro está sendo procurado.

Julia Pendry, policial encarregada da segurança na maratona londrina, disse na sexta-feira que centenas de policiais adicionais serão mobilizados nas ruas da cidade no domingo.

"Temos mais cães farejadores na rua, temos mais oficiais em patrulhas de alta visibilidade", disse ela a jornalistas.

A corrida, que termina em frente ao Palácio de Buckingham, sede da monarquia britânica, deve atrair 36 mil atletas e centenas de milhares de espectadores.

Pendry disse que a Polícia Metropolitana de Londres está em contato com as autoridades de Boston por causa do evento, mas que não houve nenhuma alteração no nível de ameaça percebida para a corrida.

"Não há ligação neste momento entre a Maratona de Boston e a Maratona de Londres, então saiam e aproveitem o dia normalmente."

(Reportagem de Sarah Young)