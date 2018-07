Londres revela detalhes de cerimônia de abertura das Olimpíadas

O comitê organizador das Olimpíadas de Londres, que se iniciam no dia 27 de julho, revelou nesta terça-feira detalhes da cerimônia de abertura dos Jogos. De acordo com a organização, o Estádio Olímpico deve ser transformado em uma grande paisagem de campo tradicional da Grã-Bretanha.

Sob a direção do cineasta Danny Boyle (que assinou anos atrás os filmes Quem Quer Ser Milionário e Trainspotting), a cerimônia batizada como "Verde e Agradável" promete ser um retrato do país.

"A melhor maneira de se contar uma história é por meio do trabalho com pessoas reais", disse Boyle, acrescentando que um elenco de 10 mil pessoas deve participar do show que já teve mais de 157 ensaios com os figurantes.

O cenário inclui gramados, rios, campos, famílias fazendo piqueniques e pessoas praticando esportes em áreas verdes, além de agricultores cultivando o solo.

Ao menos 30 ovelhas, 12 cavalos, três vacas, duas cabras, dez galinhas, dez patos, nove gansos e três cachorros devem integrar o "elenco animal".

Ao custo de 27 milhões de libras (R$ 85 milhões), a cerimônia deve ser assistida por cerca de um bilhão de pessoas ao redor do mundo.

Boyle diz que o show foi inspirado na obra A Tempestade, de William Shakespeare, e deve ter como ideia central uma terra que se renova após uma fase industrial.

A cerimônia será aberta oficialmente pelo soar de um sino de 2 metros de altura, 3 metros de largura e 23 toneladas de peso, que, segundo a organização, é o maior "sino harmônico" do mundo.

O cenário inclui ainda grama e árvores de verdade e "nuvens" suspensas por cabos de aço sobre o estádio - uma das quais deve fabricar chuva. O espetáculo também conta com 900 crianças

'Celebração fantástica'

Lord Sebastian Coe, que chefia o comitê organizador local, disse que esta deve ser uma das maiores cerimônias cenográficas já vistas.

"Estou certo de que será uma celebração fantástica que receberá os 10.500 atletas de todo o mundo e deixará nossa nação orgulhosa", disse.

O show de três horas de duração terá início às 21h locais (17h de Brasília). A apresentação "cultural" será seguida pelo desfile dos atletas e então pela pira olímpica, que será acesa. Depois, fogos de artifício serão acionados.

Danny Boyle está trabalhando em parceria com a dupla musical Underworld, responsável pelo hit eletrônico Born Slippy, tema do filme Trainspotting nos anos 1990.

Danny Boyle está trabalhando em parceria com a dupla musical Underworld, responsável pelo hit eletrônico Born Slippy, tema do filme Trainspotting nos anos 1990.

Os músicos já gravaram duas faixas nos famosos estúdios de Abbey Road, especialmente para os Jogos. O diretor admitiu que seria impossível guardar os detalhes do show em segredo.