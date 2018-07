Londres tem anúncio inteligente que identifica sexo de passageiros em ponto de ônibus

Um anúncio inteligente, que identifica o sexo de passageiros em um ponto de ônibus, estreia nesta quarta-feira, em Londres.

O objetivo é que apenas mulheres vejam um vídeo de 40 segundos sobre meninas pobres ao redor do mundo, produzido pela ONG Plan UK.

Uma câmera vai medir a distância entre os olhos da pessoa, a largura do nariz, o tamanho do maxilar e o formato das maçãs do rosto para estimar seu gênero, com uma margem de acerto de 90%.

Os homens veem apenas o endereço do website da ONG, enquanto mulheres assistem a três meninas de 13 anos, da Grã-Bretanha, Mali e Tailândia, falando sobre suas vidas.

O objetivo é chamar atenção dos homens para o fato de que mulheres e meninas não têm as mesmas escolhas e oportunidades que eles, devido à pobreza e à discriminação.

Tecnologia inovadora

A tecnologia do anúncio, desenvolvida pela empresa Clear Channel, reúne reconhecimento facial, touch screen e som, e está sendo usada pela primeira vez na Grã-Bretanha.

O outdoor interativo, que custou 30 mil libras (R$ 81 mil), funcionará por duas semanas em um ponto de ônibus em um dos locais mais movimentados de Londres, em frente à loja Selfridges, na Oxford Street, a principal via comercial da capital britânica.

A tela é ativada quando o passageiro ou passante opta por assistir ao anúncio e se posiciona em frente ao outdoor.

Segundo a ONG Plan UK, nenhuma informação coletada pela câmera será guardada.

Educação

Ao longo de quatro meses, a ONG Plan UK pretende arrecadar 250 mil libras (R$ 680 mil) com a campanha "Because I am a Girl" (Porque Eu Sou uma Menina) para fornecer acesso à educação a meninas pobres de países em desenvolvimento.

"Milhões de meninas ao redor do mundo não têm o direito e a escolha de estudar. Este anúncio é uma tentativa deliberada de aumentar a discussão sobre o assunto", diz Marie Staunton, diretora da Plan UK.

"A cada três segundos, uma menina é convencida, coagida ou forçada a se casar cedo. A campanha 'Because I am a Girl' trabalha com mulheres e homens, meninas e meninos, para combater a discriminação que as meninas enfrentam devido a seu gênero." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.