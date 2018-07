Londres terá táxi movido a hidrogênio

No design dos veículos, o hidrogênio comprimido é armazenado em um tanque, onde o motor de combustão interna de um táxi normal estaria. As células combustíveis produzem eletricidade e alimentam uma bateria localizada sob o piso da área de passageiros do táxi.

Os primeiros táxis de hidrogênio, financiados em parte pelo governo britânico por meio do Technology Strategy Board, foram construídos na sede da Lotus em Norfolk. O vice-prefeito de Londres, Kit Malthouse, anunciou no ano passado que até 2012 haverá seis postos de abastecimento de hidrogênio na capital. Ele afirma que quer entre 20 e 50 táxis e 150 ônibus em operação, como parte do programa Black Cabs Go Green.