Londres testa teleférico no leste da cidade

O mais novo meio de transporte de Londres, o teleférico, está em fase de testes no leste da cidade.

O teleférico vai contar com 36 cabines e ligará o leste da capital britânica com a Arena O2, um local de eventos no bairro de Greenwich.

A autoridade de transportes de Londres, a Transport for London, disse que o teleférico ficará pronto ainda em 2012, durante o verão no Hemisfério Norte, mas não há planos de iniciar o serviço antes dos Jogos Olímpicos.

A prefeitura de Londres disse inicialmente que o dinheiro público não seria necessário para a construção do teleférico. Mas, para terminar a obra antes dos jogos, a conta pode ficar em mais de 62 milhões de libras.

Segundo os críticos do projeto, o teleférico precisará de dinheiro dos contribuintes e não vai dar lucro.

Mas a autoridade de transportes de Londres afirma que quer recuperar o investimento através de espaços para comércio e propaganda e junto à iniciativa privada. Além de também transformar o teleférico em uma nova atração turística de Londres.