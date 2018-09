Londrina-PR confirma primeira morte por dengue

A Secretaria da Saúde de Londrina (PR) confirmou na quarta-feira, 16, a primeira morte deste ano por dengue hemorrágica no município. A vítima é uma mulher de 64 anos, que teve a identidade preservada. Moradora da Vila Ricardo, na zona leste da cidade, o local mais infectado pela doença, ela foi internada no dia 14 de janeiro e morreu no dia 30. De acordo com o último boletim estadual, Londrina possui mais de 2,6 mil notificações, com 426 casos confirmados da doença.

A morte de outro paciente, de 53 anos, que era analisada, foi descartada pelas autoridades sanitárias como tendo sido causada pela dengue. Um terceiro caso, de uma mulher de 40 anos, ainda está em análise.

Em decorrência da doença, o prefeito Barbosa Neto (PDT) decretou estado de emergência, o que permite que fiscais entrem nas casas sem autorização ou ordem judicial. O Ministério Público anunciou que pretende denunciar criminalmente pessoas e empresas que forem notificadas pela prefeitura por manterem focos do mosquito da dengue.