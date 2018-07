Londrinos protestam contra leis antiálcool com piquenique

Um grupo britânico que se opõe às leis que restringem o consumo de bebida alcoólica em espaços públicos organizou um piquenique de protesto no Hyde Park, em Londres, nesta segunda-feira, feriado britânico. A entidade, conhecida como Manifesto Club, se diz contrária ao uso excessivo de leis "paternalistas" para controlar áreas públicas e quer "retomar" os espaços comunitários. "Desfrute de uma bebida no parque - e adote uma posição contra a crescente regulamentação do espaço público", convida o grupo em seu site. Segundo o Manifesto Club, a proibição do consumo de bebidas alcoólicas foi imposta em 613 áreas públicas na Grã-Bretanha. Mas a entidade diz que o problema não afeta apenas os britânicos. Países como Nova Zelândia, Austrália e Estados Unidos também vêm adotando legislação que restringe o consumo de álcool em áreas públicas. Transportes O grupo também criticou a proibição ao consumo de álcool em toda a rede de transportes públicos em Londres, que entrou em vigor em junho. Durante o Provocation Picnic Against the Booze Bans - em tradução livre, Piquenique de Provocação contra as Proibições à Bebida - os organizadores vão divulgar um relatório mostrando como vem aumentando, nos últimos anos, o número de áreas em que o álcool é proibido. "Acreditamos que o espaço público deve ser exatamente isto - um lugar onde podemos estar juntos como um povo", declara o grupo. A entidade acrescenta que também se opõe à medida "puritana" que impede a venda de álcool para menores de 21 anos na Grã-Bretanha. James Panton, do Manifesto Club, disse: "Estas (proibições) foram introduzidas sem grande debate público e sem grandes discussões públicas, não como resultado de reivindicação pública mas, na verdade, por administrações regionais burocráticas demais e que têm medo de que as pessoas se reúnam." O grupo disse que seus membros compareceram à festa realizada no metrô londrino na vespera da entrada em vigor da lei que proíbe o consumo de álcool em transportes públicos. Um porta-voz do Ministério do Interior britânico disse: "Nossa política não é proibir completamente o consumo de bebida alcoólica em espaços públicos, mas garantir que a polícia e as autoridades locais tenham os instrumentos e poderes de que precisam para lidar com a bebida em público onde ela é problemática e onde traz incômodos à comunidade local." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.