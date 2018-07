Longe da negociação, Amorim confia no êxito da Rio+20 O ministro da Defesa, Celso Amorim, esteve hoje no Riocentro para visitar as instalações da Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável e o Meio Ambiente. Durante a visita, Amorim conheceu a área reservada para as delegações de negociadores no pavilhão 4. Com 250 metros, a área reservada ao Brasil é a maior no Riocentro.