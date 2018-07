Longe de casa O cineasta e dramaturgo moçambicano radicado no Brasil Ruy Guerra assina a direção de Exilados. A peça, escrita por James Joyce em 1918, trata de um sofrido triângulo amoroso e rememora as experiências de Joyce no desterro. No elenco estão André Garolli e Franciely Freduzesky, entre outros. Teatro Nair Bello (200 lug.). Shop. Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2414. Sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50. Estreia sáb. (15). Até 7/10.