Longe do ibope ideal

A Globo não atingiu sua meta, o SBT não recuperou o segundo lugar e A Fazenda não salvou a pátria na Record. Se o ano terminasse hoje, as médias de audiência até agora estariam longe do mundo sonhado pelas emissoras.

Segundo medição na Grande São Paulo, de janeiro até a segunda semana de novembro, a Globo registrou média de 17,5 pontos, a mesma marca de 2008 no período. Na medição nacional de audiência, o PNT, a Globo pulou de 19,3 pontos em 2008, para 20 pontos, crescimento ainda distante da média de 22 pontos que o diretor- geral da rede, Octávio Florisbal, planeja retomar.

Apesar de estar com o segundo lugar em audiência consolidado, a Record deve sofrer queda em sua média anual. No PNT, a rede, de janeiro até novembro, registrou média de 7,3 pontos, ante 8,5 pontos em 2008 no mesmo período. Em São Paulo, a média da rede vem se mantendo na casa dos 7 pontos. Nesta medição, o SBT também caiu de 6,4 pontos, em 2008, para 5,6 pontos este ano.

Segundo previsões do meio, os números não devem sofrer grandes alterações até o final do ano.