Longe do tapete vermelho

AZULZINHO: De cara lavada, Ben Stiller foi às festas após a cerimônia e contava ter levado 3 horas para fazer a maquiagem e surgir como personagem de Avatar.

TEMPO: Não foi desta vez que a organização conseguiu vencer a batalha contra o tempo - a cerimônia durou exatamente 3 horas, 27 minutos e 5 segundos.

MÃE É MÃE: A mãe de Gabourey Sidibe, que vive a garota atormentada do filme Preciosa, acompanhou a distância o sucesso da filha. "Ela é tímida, não é brava, não", garantia ela.

COELHINHO: No programa de TV de Ophra Winfrey, Glen Close e Michael Douglas relembraram de Atração Fatal, em que ela vivia uma mulher enlouquecida pela paixão por um homem casado. "A cena que me deixou perturbada foi a do coelho", disse a atriz, lembrando o momento em que bichinho de estimação da filha do personagem de Douglas é descoberto fervendo numa panela.

MEN IN BLACK: O estilo do diretor austríaco Michael Haneke é hereditário. Ele, o filho e o neto estavam sempre vestidos de preto dos pés à cabeça. U.B.