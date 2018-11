Longe, mas com pé aqui

Em busca de novos ares, a paulistana Fernanda Brunoro partiu para Milão, em 2005, depois de se formar em design industrial no Mackenzie. Por lá, fez um curso de decoração de interiores e, durante um tempo, recorreu a um expediente bem conhecido de estudantes estrangeiros, trabalhando como babá e em bares.

Mas, em 2007, o esforço foi recompensado com uma oportunidade disputadíssima por jovens designers. Fernanda mandou seu portfólio e foi chamada para trabalhar no escritório da arquiteta e designer espanhola radicada em Milão Patricia Urquiola, um dos principais nomes do design mundial no momento. "Fiquei um tempo no departamento de interiores e outro período trabalhando diretamente com design", conta.

Entre outras coisas, atuou no projeto de decoração do Hotel Mandarin Barcelona e na montagem do estande da marca Moroso no Salão de Design de Milão, para a qual Patricia cria móveis. "Durante o evento, a cidade fica voltada para o design e é uma boa oportunidade de fazer contato", diz.

Mesmo colaborando com a espanhola, conseguiu desenvolver trabalhos no Brasil, desenhando peças para a empresa gaúcha Schuster. Duas delas, a chaise Cercado e o bufê Coisas, acabam de entrar no catálogo da Dpot. "Estou fazendo contato com outras empresas brasileiras e, em fevereiro, novos móveis meus serão lançados por aí", adianta.

As peças da Schuster têm a madeira como base, mas Fernanda diz não ter preferência em relação a esse material, tanto que um de seus próximos lançamentos será para uma empresa especializada em fibras. Pelo visto, ela continua buscando novas experiências, não só na execução, de fato, de suas criações, mas também na sua vivência pessoal.

Tanto que, em outubro, deixou Milão e instalou-se em Londres. "A cidade me parece mais aberta a jovens designers. Milão concentra os melhores profissionais da área, mas Londres dá mais espaço ao novo", acredita. Voltar para o Brasil não está descartado - "estando tão longe, a gente sempre quer voltar para casa" -, mas não há data para o retorno. Por enquanto, ela aproveita para circular por Londres, sem deixar de aparecer por aqui.

