O momento da divulgação da notícia provocou uma imediata especulação de que Boullier poderia estar indo para a McLaren, que deve lançar seu novo carro para 2014 nesta sexta-feira.

"Gerard Lopez vai acumular seu cargo no conselho com a função de chefe de equipe, com efeito imediato", disse a Lotus em um comunicado.

(Reportagem de Alan Baldwin)