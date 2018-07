Los Angeles deve proibir sacolas plásticas A câmara de vereadores do condado de Los Angeles deve votar nas próximas semanas a proibição da distribuição de sacolas plásticas em supermercados e lojas de conveniência. Se a medida for aprovada, Los Angeles será a maior cidade americana a adotar o banimento das sacolinhas - medida em vigor em outras 43 cidades do país. Como ocorreu em São Paulo, a indústria de plástico está se mobilizando para barrar a iniciativa. Lá, como aqui, o argumento é que a proibição vai ameaçar o emprego de 30,8 mil pessoas que trabalham no setor. A indústria também alega que em outras cidades onde as sacolinhas foram banidas o impacto foi nulo. Mas a medida tem amplo apoio em Los Angeles.