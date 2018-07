Lotação bate em casa e deixa onze feridos em SP

A casa fica no número 976 da Rua Inácio Monteiro, no bairro Cidade Tiradentes, e a colisão aconteceu por volta das 12h30. A Polícia Militar informa que a van é uma lotação, mas não soube dizer qual linha o veículo atente.

Não há informações sobre o motivo do acidente e as onze vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o Pronto Socorro do Hospital Santa Marcelina e para o Hospital Geral de Guianazes.