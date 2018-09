Lotados, trevos da Via Anchieta serão ampliados

As intervenções serão no km 14 (entrada dos bairros Taboão e Rudge Ramos, que também faz a ligação para São Caetano do Sul), no km 18 (por onde passa o anel viário metropolitano que liga Santo André, São Bernardo e Diadema, o Corredor ABD), e no km 22,5 (rodeado pelos bairros Demarchi e Assunção e pela montadora Volkswagen).

Segundo a Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Estado de São Paulo (Fetcesp), os caminhoneiros são obrigados a procurar rotas alternativas por dentro das cidades por causa dos gargalos da Anchieta em São Bernardo. A meta é concluir as licitações nos próximos meses e iniciar as obras em 2011. A promessa é concluir as intervenções até o fim de 2011 e início de 2012.

A Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) informou que as concessionárias que controlam as estradas paulistas têm, por contrato, até 2016 para executar obras de melhorias e ampliação das vias. No entanto, os projetos e execuções, segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, ficarão por conta da prefeitura. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.