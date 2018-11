Lote de camisinha Blowtex Turbo tem recall

De acordo com a assessoria de imprensa da Blowtex, o lote com defeito corresponde a 80 mil unidades desse tipo de preservativo, que é produzido com uma "composição química diferenciada". Entretanto, o problema não estaria relacionado a nenhum dos componentes.

Na descrição, o Blowtex Turbo é apresentado como "um preservativo que utiliza a tecnologia a favor dos casais que querem ousar". O produto seria feito com agentes responsáveis por "proporcionar contrações excitantes para o casal".

Os consumidores que quiserem trocar os preservativos ou solicitar a restituição do dinheiro devem entrar em contato com a empresa pelo telefone 0800-7796968, site www.blowtex.com.br ou se dirigir aos endereços disponíveis nas páginas das redes sociais da Blowtex: facebook.com/BlowtexPreservativos e @twitesao. Segundo o Procon-SP, quem não conseguir trocar o produto ou ter a restituição, deve procurar o órgão responsável pelo Código de Defesa do Consumidor.