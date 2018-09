Loteria da Espanha começa a divulgar um dos maiores IPOs do país

A Loterías y Apuestas del Estado (LAE) pode levantar aproximadamente cerca de 7 bilhões de euros (9,7 bilhões de dólares) no IPO, que deve ser concluído em outubro, antes das eleições gerais de 20 de novembro.

Uma pesquisa compilada por analistas de mais de 20 bancos de investimentos foi enviada para investidores nesta segunda-feira, disse uma das fontes, o começo de duas semanas de pré-venda em que investidores informarão seu interesse na operação.

A companhia, cuja presença em bolsa deve ser aprovada no fim do mês, estabelecerá a faixa indicativa do preço das ações no fim de setembro ou no começo de outubro, disseram as fontes.

(Por Kylie MacLellan)