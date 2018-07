Loteria italiana dá US$ 120 milhões e atrai milionários

Um prêmio acumulado de 90 milhões de euros (US$ 120 milhões) atraiu apostas de milionários na Superenalotto, a loteria nacional italiana. Talvez por causa da crise econômica global, o montante acabou seduzindo apostadores inesperados, como a socialite americana Paris Hilton e a noiva do bilionário russo Roman Abramovich, dono do clube de futebol inglês Chelsea. Em declarações à imprensa italiana, Paris Hilton afirma que, caso acerte os números e ganhe o prêmio, irá doar 10% para instituições de caridade. "Ser rico não é um pecado. Querer ficar ainda mais rico também não é", disse Hilton. No entanto, os italianos parecem não ter ficado muito contentes com participação estrangeira na loteria do país. Um site de notícias italiano trazia como manchete a frase: "Tirem as mãos do nosso dinheiro". A matéria comenta que há milhares de italianos comuns que poderiam usar o dinheiro do prêmio para pagar suas contas ou sua hipoteca ou ajudar os mais idosos. O prêmio milionário será sorteado nesta terça-feira. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.