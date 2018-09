Loterias acumulam para os próximos sorteios Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1318 da Mega Sena, sorteado ontem e o prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 8 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. A quina teve 140 acertadores com prêmio de R$ 10.648,09 e a quadra, 6.962, com prêmio de R$ 305,89. Os números sorteados foram 11 14 16 28 34 46.