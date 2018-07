Loterias da Caixa têm arrecadação recorde no semestre A arrecadação das loterias administradas pela Caixa Econômica Federal cresceu 18,4% de janeiro a junho deste ano na comparação com o primeiro semestre do ano passado e atingiu recorde histórico no período. No total, o valor arrecadado nos seis primeiros meses de 2011 chegou a R$ 4,5 bilhões, ante R$ 3,8 bilhões no mesmo período de 2010. Só no Estado de São Paulo foram apostados R$ 1,4 bilhão nas loterias, quase um terço do total arrecadado no País.