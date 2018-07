Lotéricos de SP ficam sem pagar contas neste sábado

Segundo o Sindicato dos Comissários e Consignatários do Estado de São Paulo (Sincoesp), estima-se que 90% dos lotéricos do Estado cumpriram o estabelecido pelo movimento ''União Nacional dos Lotéricos''.

De acordo com a assessoria de imprensa da entidade, os sindicatos de todo o País devem agora se reunir para avaliar os efeitos da manifestação e decidir os próximos passos do movimento. Nenhuma reunião, inclusive com a Caixa Econômica, foi marcada até o momento.

Procurada por telefone, a Caixa Econômica Federal não atendeu aos telefonemas da reportagem para comentar o caso.