Lotomania acumula e estima prêmio de R$ 3 milhões A Caixa Econômica Federal divulgou o rateio do concurso de número 839 da Lotomania, sorteio realizado nesta quarta-feira, 25, em Barreiras, Bahia. Os números sorteados foram: 06 - 12 - 14 - 16 - 18 - 21 - 24 - 25 - 30 - 32 - 43 - 55 - 70 - 72 - 74 - 80 - 85 - 89 - 95 - 97. Não houve aposta com 20 acertos e o prêmio ficou acumulado em R$ 2.441.094,87. Duas apostas não acertaram nenhum número e os apostadores vão receber R$ 70.987,61. Tiveram 19 acertos 21 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 13.521,45; tiveram 18 acertos 210 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 1.352,15; tiveram 17 acertos 1.732 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 81,97; e tiveram 16 acertos 9.450 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 15,03. A estimativa de prêmio para 20 acertos no próximo concurso é de R$ 3 milhões.