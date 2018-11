Lotomania acumula e estima prêmio de R$ 900 mil A Caixa Econômica Federal divulgou o rateio do concurso de número 841 da Lotomania, sorteio realizado em Cravinhos (SP).Os números sorteados são: 02 - 09 - 11 - 25 - 28 - 35 - 43 - 49 - 70 - 74 - 78 - 81 - 82 - 85 - 87 - 90 - 91 - 94 - 95 - 97. Não houve aposta com 20 acertos e o prêmio ficou acumulado em R$ 479.607,21. A faixa de Zero acerto também não teve ganhador.Tiveram 19 acertos 7 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 34.257,65;134 apostadores acertaram 18 dezenas e vão receber o prêmio de R$ 1.789,58; 1.202 apostadores acertaram 17 números e vão receber o prêmio de R$ 99,75; 7.033 apostadores acertaram 16 dezenas e vão receber o prêmio de R$ 17,05. A estimativa de prêmio para 20 acertos no próximo concurso é de R$ 900 mil.