Lotomania tem 3 ganhadores; prêmio é de R$ 120 mil A Caixa Econômica Federal divulgou o rateio do concurso de número 791 da Lotomania, realizado hoje em Penedo/AL Sorte, cujos números sorteados foram: 01 - 05 - 07 - 14 - 23 - 32 - 33 - 35 - 37 - 39 - 41 - 43 - 53 - 56 - 61 - 63 - 67 - 76 - 84 - 95. Três apostadores, de Ubiratã/PR, Mogi das Cruzes/SP e São Gonçalo/RJ, tiveram 20 acertos e vão receber o prêmio de R$ 120.705,69. Duas apostas tiveram zero acerto e renderam a cada acertador o prêmio de R$ 60.352,86. Tiveram 19 acertos 18 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 13.411,75. Já 266 apostadores tiveram 18 acertos e vão receber o prêmio de R$ 907,56. Tiveram 17 acertos 2.178 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 55,42 e 11.368 apostadores tiveram 16 acertos e receberão o prêmio de R$ 10,62. A estimativa de prêmio para 20 acertos, no próximo concurso, sábado, é de R$ 400.000,00.