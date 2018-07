Lotus anuncia renovação de Raikkonen para 2013

Raikkonen, campeão em 2007 pela Ferrari, voltou neste ano à Fórmula 1 após um período disputando ralis. Ele é considerado atualmente o piloto mais consistente da categoria, pontuando em 14 provas consecutivas e subindo ao pódio seis vezes neste ano.

Embora não tenha vencido nenhuma corrida, o finlandês de 33 anos está em terceiro lugar no campeonato mundial, 67 pontos atrás do líder Sebastian Vettel (Red Bull), faltando três provas para o final do ano.

Eric Bouiller, diretor da Lotus, disse a jornalistas no domingo, após o GP da Índia, que não há expectativa de que Raikkonen ou seu colega Romain Grosjean vençam alguma corrida neste ano.

Ele disse que a falta de vitórias na temporada é uma frustração, mas que a temporada teve um começo positivo, com um novo pacote para o carro e dois novos pilotos.

"Se você nos colocar na mesma posição no ano que vem, será uma história diferente", disse.

Na Índia, Raikkonen ficou em sétimo, e Grosjean foi o nono.

Bouiller disse que em breve anunciará o segundo piloto da Lotus para 2013. Grosjean deve ser mantido, apesar de alguns incidentes nas primeiras curvas em algumas corridas -- inclusive no GP da Itália, onde um acidente lhe rendeu uma suspensão.