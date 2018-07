Lotus descarta possibilidade de Raikkonen correr em rali

Em 2011, a Lotus -ex-equipe Renault- perdeu o piloto polonês Robert Kubica por lesões que colocaram em risco sua vida num acidente de rali, e o diretor Eric Boullier deixou claro na quinta-feira no Grande Prêmio de Mônaco que Raikkonen não assumiria esse risco.

"Contratualmente não pode fazê-lo. Fim da história", disse Boullier à Reuters.

"Obviamente há aqui um trauma depois de 2011... supõe-se que (os contratos) tenham uma cláusula segundo a qual os pilotos não podem assumir nenhum risco porque são muito valiosos para a equipe. O rali, o esqui e os saltos não estão permitidos", explicou.

Kubica, um piloto com grande futuro na F1 como homem principal da Renault, sofreu lesões sérias na perna e na mão num acidente de rali na Itália em fevereiro de 2011.

O polonês foi submetido a várias cirurgias e não voltou a pilotar. Atualmente está sem contrato.

Raikkonen, campeão mundial de F1 com a Ferrari em 2007, retornou à categoria este ano com a Lotus, depois de dois anos competindo no Campeonato Mundial de Rali com a Citroen.