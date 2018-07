Lotus mantém Grosjean para temporada 2013 da Fórmula 1

A confirmação aconteceu um dia após Grosjean ganhar a Corrida dos Campeões em Bangcoc, batendo o tricampeão da Red Bull Sebastian Vettel e o heptacampeão Michael Schumacher.

"Romain é um grande talento e estamos felizes que ele continue conosco para uma segunda temporada", disse o chefe da equipe, Eric Boullier, em comunicado.

"Com a continuidade de dois pilotos excepcionais como Romain e Kimi, estamos bem posicionados para construir em cima de um 2012 forte com resultados ainda melhores no próximo ano."

A Lotus terminou a temporada 2012 em quarto no geral, com Grosjean conseguindo três pódios e sendo oitavo no Mundial, e Raikkonen ocupando a terceira colocação.

O brasileiro Bruno Senna, o japonês Kamui Kobayashi e finlandês Heikki Kovalainen são titulares de 2012 candidatos a vagas em 2013.

(Reportagem de Alan Baldwin)