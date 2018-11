Louça comemorativa oficial de casamento real é colocada à venda

Jogo comemorativo inclui prato, caneca e caixinha de porcelana

Um jogo de louça de porcelana comemorativa do casamento do príncipe William com Kate Middleton foi colocada à venda nesta segunda-feira pela Royal Collection, a organização que reúne a coleção de arte da família real britânica.

O casamento está marcado para o dia 29 de abril de 2011.

O jogo colocado à venda inclui um prato (ao preço de 40 libras, equivalente a R$ 103), uma caneca (35 libras, equivalente a R$ 90) e uma caixinha (25 libras, equivalente a R$ 65), todos de porcelana de alta qualidade.

Cada item, feito à mão, traz os nomes dos noivos gravados em prata e ouro em torno do emblema do príncipe e a data do casamento.

Eles também são decorados com imagens de pombas brancas, laços brancos e corações prateados, dourados e cinza sobre um fundo cinza claro.

Caneca traz inscrições com anel de casamento dourado no lado de dentro

A caneca também traz na parte de dentro fileiras de pequenos corações e duas pombas prateadas segurando um anel de casamento dourado.

Segundo uma porta-voz da Royal Collection, os designers da organização começaram a trabalhar nas peças comemorativas imediatamente após o anúncio do casamento, no dia 16 de novembro.

A porcelana comemorativa será vendida nas lojas de suvenires localizadas nos palácios e castelos reais, além do site da Royal Collection (www.royalcollectionshop.co.uk).

A renda gerada com a venda da porcelana será destinada à Fundação da Royal Collection, que ajuda a manter e a promover o acesso do público à coleção real de arte.

