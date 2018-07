Loucas por sapatos, não importa a profissão

Em abril, elas estarão nas revistas, na televisão e no cinema, ajudando a vender a nova coleção. Nas fotos, as cantoras enfrentam com charme o ensaio fotográfico produzido pela agência GB65, do diretor de arte Giovanni Bianco. É o terceiro ano do trabalho com essa proposta de trocar modelos por profissionais reconhecidas nas suas áreas.

A primeira campanha da safra de Bianco expôs as atrizes Juliana Paes e Cléo Pires. Em 2009, as estrelas foram também atrizes, mas com uma atuação mais voltada à comédia. Entraram em cena Fernanda Torres, Regina Casé, Marisa Orth, Katiuscia Canoro, Maria Paula e Andrea Beltrão. Agora chegou a vez das vozes da nova geração de cantoras.

O risco de a fórmula cansar o consumidor de moda, normalmente muito estimulado por novidades, não preocupa Anderson Birman, presidente do Grupo Arezzo, que administra a marca e que faturou R$ 600 milhões no ano passado. "Cada série, mesmo tendo alguma ligação com a anterior, é completamente diferente da outra, com fio condutor independente e linguagem visual própria. É um trabalho tão diverso que, em breve, vamos editar em livro." A música tema da nova coleção é "Totalmente demais", que as moças gravaram em um single, que será distribuído pela Arezzo. Com 4,5 milhões de peças comercializadas em 2009, a marca é vendida em 250 lojas franqueadas.