Loucura, demônio e a revisão da história argentina

O que terá acontecido a Werner Herzog? O obsessivo autor alemão de filmes como O Enigma de Kaspar Hauser e Fitzcarraldo participa do Festival do Rio com seu novo longa, Bad Lieutenant. Não se trata de um remake da obra homônima de Abel Ferrara, com Harvey Keitel (no Brasil, chamou-se Vício Frenético). Nicolas Cage ameaça velhinhas, assume e reflete a loucura do mundo como policial viciado. Essa premissa é a mesma do cult de Ferrara, o restante é todo diferente e a mudança é para pior. Cage brinca de Klaus Kinski. Liberta na tela a alegria da maldade. Parece interessante - mas só parece.

Havia gente pelo ladrão na sessão de segunda à noite da Première Brasil. O filme principal era Bellini e o Demônio, de Marcelo Galvão, baseado no livro do titã Toni Bellotto. A presença de Fábio Assunção causou frissom. Ele volta ao papel do investigador Bellini, agora mais amarrotado que nunca e às voltas com uma trama de demonologia. A apresentação do filme criou certo embaraço. O produtor monopolizou a palavra e, quando o diretor enfim se aproximou do microfone, o produtor voltou para interrompê-lo, sem a menor cerimônia. Galvão foi obviamente diretor contratado. No ano passado, já participou da Première Brasil com A Rinha. Não filma mal, mas o material não ajuda muito.

Há uma destacada presença portuguesa aqui no Rio. Baixou a produção inteira de Amália, de Carlos Coelho da Silva, sobre a fadista Amália Rodrigues. Apesar do empenho, o filme não é Piaf, mas revela a ambivalência da artista, seu lado luminoso como o sombrio. Os argentinos também já chegaram - Juan José Campanella, com O Segredo dos Seus Olhos, e Paula Hernandez, de Chuva, que foi premiado em Gramado. Com O Filho da Noiva, Campanella foi acusado pela crítica de filmar de olho no Oscar. Ele brinca dizendo que, se houvesse uma fórmula segura para vencer o prêmio da academia, não hesitaria em segui-la. O Segredo conta a história de oficial de Justiça que se aposentou e escreve um romance sobre fatos dos anos 1970. Com isso, são os anos de chumbo da ditadura militar que voltam. Sucesso de público e crítica - fez 1 milhão de espectadores, o que é muito na Argentina -, o filme é forte.