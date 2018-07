Lounge à vontade

Mas no final o esquema todo funciona: a vocação é bem mais a de lounge que de bar. E como lounge, tudo está no seu devido lugar, do jeito certo. Para ver e ser visto, há um imenso espelho com desenhos rabiscados. Ele permite avistar quase todo o salão e ainda ajuda na paquera e a chamar os garçons, excessivamente atenciosos. Avistá-los é fácil, difícil é ler o cardápio negro à pouca luz. Dele, vale pedir os churros com cogumelos e amêndoas (R$ 21, seis) e o espeto de camarões graúdos - ainda que um pouco além do ponto -, presunto parma e molho pesto (R$ 33).

Entre os drinques, há opções clássicas bem feitas, como o 'Negroni' (R$ 25) e o 'Bloody Mary' (R$ 22). As invenções da casa costumam ser bem adocicadas, caso do 'Mojito Màniga' (R$ 22), feito com manga, limão siciliano, hortelã e rum. Tudo bem apresentado, como um lounge tem de ter. Daniel Telles Marques