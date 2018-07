Lourdes Hernández começa a se despedir do Brasil com jantar

Os primeiros jantares, divulgados pelo e-mail da guisandera, eram servidos na casa dos Cariris, depois na Casita dos Corderos e, por fim, no Salón Calavera.

Lourdes está no Brasil há 13 anos. Veio acompanhando o marido, Felipe Ehrenberg, que atuou como adido cultural do México no País.

Fará um jantar de despedida dia 26 no Miya, onde propõe dois menus de quatro etapas: trio de petiscos, entrada, prato principal e sobremesa. O preço por pessoa é de R$ 120. De 24 de julho a 3 de agosto, nos mesmos moldes, a chef cozinha no Festival de Comida Mexicana e Tequila do Obá. Preço por pessoa R$ 140 (sem bebida) a R$ 180 (com bebida).

Onde.

Miya. R. Fradique Coutinho, 47, Pinheiros, 2359-8760

Obá. R. Melo Alves, 205, Jd. Paulista, 3086-4774