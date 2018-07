Love tentou arrumar vaga para primo

A oposição palestrina afirma que o atacante exigiu a chegada do primo para assinar o contrato. "Não foi exigência, foi uma indicação", rebateu Genaro Marino, diretor de futebol. "Botamos ele em Guarulhos (local do CT em que o Palmeiras B treina) para avaliarmos. A família dele (Vagner Love) nos ajudou em trazê-lo de volta ao clube e depois nos pediu para darmos uma olhada (no Ulisses)."

De acordo com Marcos Biasetto, coordenador técnico da base, o volante de 23 anos ficou 12 dias no clube e não foi aproveitado. Ulisses e Vagner já haviam jogado juntos no próprio Palmeiras, antes de o primo goleador fazer sucesso e se transferir para o CSKA, da Rússia. "A gente já tinha jogado aqui, de 2000 a 2003", lembrou Vagner Love, reconhecendo ter indicado Ulisses.