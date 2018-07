Lua encolhe como uma 'maçã velha', diz Nasa

Imagens da Nasa mostram que a Lua está encolhendo. A contração de cerca de 100 metros no diâmetro é explicada pela refrigeração interna do satélite. As fotografias foram publicadas na Science e mostram alterações na superfície da Lua que não tinham sido identificadas anteriormente. Segundo a Nasa, as falhas ocorreram quando o interior da Lua, antes fundido, começou a esfriar, enrugando a superfície. Isso teria ocorrido há cerca de 1 bilhão de anos.