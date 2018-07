Luan Santana faz pouso técnico após falha na aeronave A aeronave em que o cantor Luan Santana viajava de Londrina, no Paraná, com destino a Macaé, no Rio de Janeiro, precisou fazer um pouso técnico no aeroporto de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, na noite de ontem. A medida de segurança foi tomada após o radar meteorológico da aeronave apresentar falha. Logo depois do pouso, segundo funcionários do aeroporto, o cantor embarcou em outra aeronave e seguiu para seu destino, onde se apresentou ainda ontem.