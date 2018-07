Luciana Mello e Jairzinho homenageiam Jair Rodrigues No Palco Júlio Prestes, Luciana Mello e Jairzinho fizeram homenagem ao pai, Jair Rodrigues, que morreu no dia 8 de maio, vítima de um ataque cardíaco. O show contou com a participação dos músicos Wilson Simoninha e Rappin Hood.