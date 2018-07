O judoca brasileiro Luciano Corrêa conquistou a medalha de bronze, ontem, no GP de Dusseldorf, na Alemanha, na categoria até 100 quilos. Luciano venceu o argentino Christian Schimidt por um ippon no primeiro duelo. Depois passou pelo francês Cyrille Maret e pelo russo Roman Polosin, também por ippon. No entanto, nas semifinais, perdeu para o japonês Takamasa Anai.