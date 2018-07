Luciano Szafir deve receber alta até terça-feira Internado desde na semana passada no Hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio, o ator Luciano Szafir deve receber alta até terça-feira. Segundo o último boletim médico, ele está lúcido e passa bem. Szafir acabou intoxicado com fumaça durante um princípio de incêndio no apartamento da apresentadora Xuxa, em São Conrado, na noite da última sexta-feira. Xuxa e sua filha com o ator, Sasha, também estavam no local, mas, nada sofreram. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria sido causado por uma árvore de Natal, mas a investigação ainda segue para determinar sua causa.